МИД Германии назвал запрет на выдачу виз россиянам неразумным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел ФРГ заявило, что не считает разумным введение запрета на выдачу шенгенских виз российским гражданам.

«С точки зрения федерального правительства, генеральный запрет выдачи виз гражданам РФ - это не то, что мы считаем разумным в данной форме», - заявил в понедельник, 29 августа, представитель немецкого внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.

При этом, как отметил представитель министерства, Берлин понимает, что в Европейском союзе существуют разные перспективы по данному вопросу, поскольку «есть разные ситуации в разных государствах - членах ЕС». «Важно услышать друг друга... и искать решения, приемлемые для всех», - добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Евросоюз прекратить выдавать въездные визы россиянам, назвав это «привилегией», а позже предложение о запрете выдачи шенгенских виз было внесено на обсуждение антироссийских санкций.

На сегодняшний день некоторые страны прекратили выдачу туристических виз российским гражданам, а Финляндия заявила об уменьшении приема заявок. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что с трудом представляет введение запрета на выдачу виз на уровне Евросоюза.