Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика29 августа 2022 15:23

Миссия МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС оценит физический ущерб, нанесенный обстрелами

Миссия МАГАТЭ отправилась на Украину для инспекции Запорожской АЭС
Мария ПАВЛОВА
Миссия МАГАТЭ выехала на Украину для инспекции Запорожской АЭС.

Миссия МАГАТЭ выехала на Украину для инспекции Запорожской АЭС.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа экспертов МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси отправилась на Украину для инспекции Запорожской АЭС. Об этом информирует официальный сайт агентства.

Сообщается, что эксперты намерены оценить физический ущерб, нанесенный станции обстрелами и функциональность систем безопасности.

«Именно эти факты, собранные во время посещения объекта, необходимы для того, чтобы МАГАТЭ могло разработать и предоставить независимую оценку рисков в области ядерной безопасности и безопасности», - сказано в заявлении агентства.

В МАГАТЭ заявили о необходимости объективной оценки ситуации на Запорожской АЭС.

«Отчет внесет ясность в ситуацию и поможет устранить любую противоречивую информацию о состоянии объекта, его эксплуатации и нанесенном ему ущербе», - отметили в агентстве.

Ранее МИД России заявил, что миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС в ближайшие дни. Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила о готовности Москвы содействовать миссии агентства.

Ранее сообщалось, что большинство входящих в миссию экспертов представляют нейтральные страны, в их числе нет представителей Великобритании и Соединенных Штатов.

Тем временем власти региона заявили, что в понедельник 29 августа на Запорожской АЭС украинским ударом пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом.