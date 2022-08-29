Миссия МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС оценит физический ущерб, нанесенный обстрелами

Миссия МАГАТЭ выехала на Украину для инспекции Запорожской АЭС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа экспертов МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси отправилась на Украину для инспекции Запорожской АЭС. Об этом информирует официальный сайт агентства.

Сообщается, что эксперты намерены оценить физический ущерб, нанесенный станции обстрелами и функциональность систем безопасности.

«Именно эти факты, собранные во время посещения объекта, необходимы для того, чтобы МАГАТЭ могло разработать и предоставить независимую оценку рисков в области ядерной безопасности и безопасности», - сказано в заявлении агентства.

В МАГАТЭ заявили о необходимости объективной оценки ситуации на Запорожской АЭС.

«Отчет внесет ясность в ситуацию и поможет устранить любую противоречивую информацию о состоянии объекта, его эксплуатации и нанесенном ему ущербе», - отметили в агентстве.

Ранее МИД России заявил, что миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС в ближайшие дни. Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила о готовности Москвы содействовать миссии агентства.

Ранее сообщалось, что большинство входящих в миссию экспертов представляют нейтральные страны, в их числе нет представителей Великобритании и Соединенных Штатов.

Тем временем власти региона заявили, что в понедельник 29 августа на Запорожской АЭС украинским ударом пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом.