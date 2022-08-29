Миссия МАГАТЭ направляется на ЗАЭС через Киев

Миссия МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС через Киев и контролируемые Украиной территории. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа экспертов МАГАТЭ, направляющаяся на Запорожскую АЭС, в понедельник 29 августа прибудет в Киев. Дальнейший путь миссии на ЗАЭС пройдет по контролируемым Украиной территориям. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Ранее сообщалось, что директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Запорожскую область во главе группы экспертов. Власти Запорожской области при этом допустили провокации со стороны Украины в ходе визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС. Миссию сопровождают сотрудники ООН, занимающиеся вопросами безопасности и логистики.

Большинство входящих в миссию экспертов представляют нейтральные страны, в их числе нет представителей Великобритании и Соединенных Штатов.

В числе прочего миссия МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС оценит физический ущерб, нанесенный обстрелами.

Также сообщалось, что МАГАТЭ оставит на Запорожской АЭС несколько представителей на постоянной основе.