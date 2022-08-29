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Политика29 августа 2022 18:43

Миссия МАГАТЭ направляется на ЗАЭС через Киев

Группа экспертов прибудет в Киев в понедельник
Мария ПАВЛОВА
Миссия МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС через Киев и контролируемые Украиной территории.

Миссия МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС через Киев и контролируемые Украиной территории.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа экспертов МАГАТЭ, направляющаяся на Запорожскую АЭС, в понедельник 29 августа прибудет в Киев. Дальнейший путь миссии на ЗАЭС пройдет по контролируемым Украиной территориям. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Ранее сообщалось, что директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Запорожскую область во главе группы экспертов. Власти Запорожской области при этом допустили провокации со стороны Украины в ходе визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС. Миссию сопровождают сотрудники ООН, занимающиеся вопросами безопасности и логистики.

Большинство входящих в миссию экспертов представляют нейтральные страны, в их числе нет представителей Великобритании и Соединенных Штатов.

В числе прочего миссия МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС оценит физический ущерб, нанесенный обстрелами.

Также сообщалось, что МАГАТЭ оставит на Запорожской АЭС несколько представителей на постоянной основе.