Небензя осудил США за предложение "скинуться" на исправление ошибок Запада в Афганистане Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя упрекнул свою американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд за предложение в адрес РФ и Китая "скинуться" на решение проблем Афганистана, вызванных 20-летней оккупацией страны Штатами и их союзниками.

- Из пространных рассуждений наших американских коллег можно было уловить призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана. Дескать, платят за все только США и их союзники, а Россия и Китай сотрясают воздух. Циничность таких заявлений просто поражает, - заявил дипломат во время выступления на заседании Совбеза ООН.

Напомним, в ночь с 30 на 31 августа 2021 года военные силы США покинули Афганистан, а официальный представитель Пентагона, генерал Кеннет Маккензи заявил об окончании операции по эвакуации людей из Кабула. В свою очередь руководство "Талибана"* объявило о полном контроле над страной.

*Запрещенная в России террористическая организация