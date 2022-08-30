ЕС создал рабочую группу для восполнения военных запасов после передачи вооружений Украине

Боррель заявил, что странам ЕС придется прибегнуть к совместным закупкам вооружений, чтобы восполнить арсеналы после поставок Украине. Фото: REUTERS

ЕС создал рабочую группу, которая займется совместными военными заказами стран Евросоюза. Об этом заявил во вторник 30 августа глава евродипломатии Жозеп Боррель, добавив, что страны ЕС нуждаются в восполнении своих военных запасов после передачи значительной их части Украине.

«Евросоюз создал рабочую группу для изучения возможностей и продвижения практики совместных военных заказов стран ЕС для восполнения их запасов вооружений», - заявил Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи глав оборонных ведомств ЕС.

По словам Борреля, за полгода Украина получила от ЕС вооружений на 2,5 млрд евро, деньги были выделены из Европейского фонда мира.

«Еврокомиссия выделила €500 млн на ближайшие два года, чтобы активизировать практику совместных заказов, которая необходима для повышения эффективности закупок и поддержки военной промышленности», - цитирует Борреля ТАСС.

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