Словакия передает Украине истребители МиГ-29, ее воздушное пространство будут патрулировать Польша и Чехия. Фото: Иван МАКЕЕВ

Словакия передаст Украине 11 истребителей МиГ-29. Об этом во вторник 30 августа написал в социальных сетях украинский депутат Алексей Гончаренко.

Депутат опубликовал в Telegram видео с пролетом истребителей, сопроводив его сообщением, что «Словакия прощается со своими истребителями».

Напомним, в апреле глава Минобороны Словакии заявил о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29 и гаубиц Zuzana, уточнив, что Братислава ведет переговоры с Киевом о передаче военной технике в дар. Позднее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна может поставить Украине танки и истребители МиГ-29.

Также сообщалось, что после передачи Киеву боевых самолетов воздушное пространство Словакии будут охранять, предположительно, чешские и польские машины.

Также сообщалось, что в августе Словакия поставила Украине четыре гаубицы Zuzana, еще четыре гаубицы будут поставлены Братиславой Киеву в ближайшее время.