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Общество30 августа 2022 20:53

Михаила Горбачева похоронят рядом с любимой женой

Похороны Михаила Горбачева пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве
София ГОНЧАРОВА
Михаила Горбачева похоронят рядом с любимой женой

Михаила Горбачева похоронят рядом с любимой женой

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первого президента СССР Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой. Об этом ТАСС сообщил знакомый с пожеланиями близких политика.

Михаил Горбачев скончался поздним вечером 30 августа 2022 года. Ему был 91 года. Политик умер в Центральной клинической больнице. Причиной смерти Михаила Горбачева стала продолжительная болезнь.

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