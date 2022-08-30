Михаила Горбачева похоронят рядом с любимой женой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первого президента СССР Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой. Об этом ТАСС сообщил знакомый с пожеланиями близких политика.

Михаил Горбачев скончался поздним вечером 30 августа 2022 года. Ему был 91 года. Политик умер в Центральной клинической больнице. Причиной смерти Михаила Горбачева стала продолжительная болезнь.

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