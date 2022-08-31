Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Горбачёва Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Михаила Горбачёва. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также он добавил, что утром глава государства направит телеграмму родным и близким политика.

Михаил Горбачев скончался поздним вечером 30 августа 2022 года. Ему был 91 года. Политик умер в Центральной клинической больнице. Причиной смерти Михаила Горбачева стала продолжительная болезнь.

Первого президента СССР Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой. О точной дате похорон пока не сообщается.

Напомним, Горбачев занимал высший государственный пост на протяжении шести лет. Почти сразу после своего назначения генсеком ЦК КПСС в 1985 году, затем возглавил Верховный совет СССР, предложил учредить пост президента и отменить статью конституции о руководящей роли партии. Уже в 1991 году Горбачев объявил, что принял решение сложить полномочия президента СССР. Тогда же прекратил свое существование и Советский Союз.

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