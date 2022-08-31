Глава МАГАТЭ назвал целью миссии агентства на Запорожской АЭС предотвращение ядерной катастрофы Фото: REUTERS

Целью миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) является предотвращение ядерной катастрофы, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Глава МАГАТЭ отметил, что миссия организации на ЗАЭС носит технический характер, передает Reuters.

Как писал сайт KP.RU, ранее появилось сообщение о том, что МАГАТЭ оставит на Запорожской атомной электростанции несколько представителей на постоянной основе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о заинтересованности Москвы в миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, отметив, что страна открыта к сотрудничеству.

Напомним, ранее миссия МАГАТЭ прибыла в город Запорожье. Об этом в среду, 31 августа, сообщило Agence France-Presse (AFP). По данным издания, конвой, который состоит из 19 машин, по меньшей мере десять из которых со знаком «ООН», въехали в Запорожье в 14.00 по московскому времени.