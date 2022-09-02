Kyodo: Нефть с «Сахалина – 2» не подпадет под лимит цен на российское топливо Фото: REUTERS

Российская нефть, добываемая в рамках проекта «Сахалин – 2», не подпадет под ограничения цен на топливо, которые намерены ввести страны «Большой семерки» (G7).

По информации агентства Kyodo, потолок цен на нефть с «Сахалина – 2» не будет установлен в виде исключения. Об этом изданию рассказал высокопоставленный чиновник министерства финансов Японии.

Как писал сайт KP.RU, ранее министры финансов стран «Большой семерки» согласились ввести потолок цен на нефть из России. Лимит цен будет введен с целью снижения доходов РФ и способности Москвы финансировать боевые действия. Это, по мнению «Большой семерки», ограничит влияние спецоперации на цены на энергоносители.

Напомним, страны G7 намерены ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря 2022. Между тем заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление потолка цен на российское топливо.