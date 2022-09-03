Welt: Австрия готова отменить антироссийские санкции из-за роста стоимости жизни

В Австрии растет число противников антироссийских санкций. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австрия склоняется в сторону отмены антироссийских санкций. Такие настроения характерны как для граждан страны, так и для официальной Вены, пишет немецкое издание Die Welt.

По данным издания, в ходе опроса 40 процентов австрийцев выступили против антироссийских мер. В значительной мере на общественное мнение влияет выросшая в последнее время стоимость жизни. Автор публикации отмечает рост инфляции и цен на энергоносители.

«В Австрии больше нет четкого большинства, выступающего за санкции против России», - говорится в публикации.

Также издание отмечает рост поддержки Австрийской партии свободы, «доброжелательно настроенной по отношению к Путину», которая «выступает за уважительный диалог с Россией». Welt отмечает, что и некоторые политики, представляющие правящую коалицию, отказываются от антироссийской риторики.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии из-за дефицита электроэнергии просят не заряжать электромобили. При этом в штате скоро будет введен запрет на продажу автомобилей на жидком топливе. Также сообщалось, что власти Британии запретят жителям готовить пищу до восьми вечера из-за энергетического кризиса.

Тем временем «Большая семерка» решила ввести потолок цены на нашу нефть. Чем ответит Россия, читайте здесь на KP.RU.