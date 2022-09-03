Британский депутат назвал сроки применения тактического ядерного оружия

В Великобритании назвали возможные сроки применения ядерного оружия.
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В ближайшее десятилетие в мире возможно применение тактического ядерного оружия. Такое развитие событий допустил британский депутат Тобиас Эллвуд, выступая в эфире Times Radio.
Политик назвал возможной причиной применения ядерного оружия рост напряженности в международных отношениях.
«Я полагаю, как бы это страшно не звучало, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет». – сказал Тобиас Эллвуд.
Ранее глава британского МИД, кандидат в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с жестким заявлением о готовности США применить ядерное оружие в экстремальной ситуации.
Тем временем в Польше призвали западные страны подарить Украине ядерное оружие.