Британский депутат назвал сроки применения тактического ядерного оружия

В Великобритании назвали возможные сроки применения ядерного оружия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшее десятилетие в мире возможно применение тактического ядерного оружия. Такое развитие событий допустил британский депутат Тобиас Эллвуд, выступая в эфире Times Radio.

Политик назвал возможной причиной применения ядерного оружия рост напряженности в международных отношениях.

«Я полагаю, как бы это страшно не звучало, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет». – сказал Тобиас Эллвуд.

Ранее глава британского МИД, кандидат в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с жестким заявлением о готовности США применить ядерное оружие в экстремальной ситуации.

Тем временем в Польше призвали западные страны подарить Украине ядерное оружие.