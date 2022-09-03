Шесть из десяти британских предприятий могут закрыться из-за роста цен на электричество

В Великобритании могут закрыться шесть из десяти предприятий из-за подорожания электроэнергии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Великобритании могут закрыться более половины действующих предприятий. Об этом в субботу 3 сентября пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные британской ассоциации производителей.

Сообщается, что за прошедший год более половины предприятий получили счета за электричество, увеличившие более чем сто процентов. Из-за роста цен на электроэнергию могут закрыться шесть из десяти британских предприятий, следует из проведенных ассоциацией Make UK исследований.

Тем временем в Калифорнии из-за дефицита электроэнергии просят не заряжать электромобили. При этом в штате скоро будет введен запрет на продажу автомобилей на жидком топливе. Также сообщалось, что власти Британии запретят жителям готовить пищу до восьми вечера из-за энергетического кризиса.

В Германии в это время канцлер Олаф Шольц поддержал министра иностранных дел Анналену Бербок, которая заявила о приоритете интересов украинцев над интересами немецких избирателей.