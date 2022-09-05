Три взрыва прогремели в Энергодаре

Рядом с Энергодаром расположена Запорожская АЭС Фото: REUTERS

Три мощных взрыва прогремели в Энергодаре, рядом с которым расположена Запорожская атомная электростанция (АЭС). Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 5 сентября 2022 года.

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. О повреждениях инфраструктуры и пострадавших пока ничего не известно.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку захвата Запорожской АЭС поздним вечером в пятницу, 2 сентября 2022 года. Для этого было использовано 42 единицы техники с десантом свыше 250 человек.

Напомним, украинская диверсионная группа собиралась взорвать Запорожскую АЭС, чтобы замести следы обстрелов и поставил под угрозу работу миссии на Запорожской атомной электростанции.

Большая часть украинского десанта, попытавшегося прорваться к территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) в Энергодаре 1 сентября, была уничтожена.