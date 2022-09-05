Berliner Zeitung: Зеленского обвинили во лжи населению Украины

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Сразу несколько украинских политиков и общественных деятелей выступили с критикой в адрес главы Незалежной Владимира Зеленского, который, по их оценке, обманул народ собственной страны. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

"Он обвиняется в том, что обманул население своей страны", - говорится в публикации.

Политики и общественные деятели считают, что Зеленский обладал информацией о готовящейся российской спецоперации, но умалчивал об этом.

В частности, подобной оценки придерживаются депутат украинской Рады Ирина Геращенко, драматург Катерин Бабкина и главред "Украинской правды" Севиль Мусаева.

Как ранее писал сайт KP.RU, бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал бредом идею Владимира Зеленского "отвоевать" Крым. Политик напомнил, что полуостров отошел УССР только благодаря решению первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, которые ошибочно верил, что "СССР проживет столько же, сколько католическая церковь".

Напомним, Владимир Зеленский упразднил киевскую делегацию в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Документ отменяет действие шести указов 2020-2021 годов о деятельности делегации Украины в контактной группе и составе этой делегации.