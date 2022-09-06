Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика5 сентября 2022 22:58

Жители Германии вышли на митинг из-за катастрофического роста цен на энергоносители и продукты питания

В Лейпциге прошел митинг против роста цен на энергоносители и продукты питания
Мария ПАВЛОВА
В Германии прошли митинги против роста цен и антироссийских санкций.

В Германии прошли митинги против роста цен и антироссийских санкций.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии прошли антиправительственные митинги против роста цен на продукты питания и энергоносители. Акции состоялись в понедельник 5 сентября в Лейпциге и Магдебурге, в них приняли участие несколько тысяч человек.

«Цены на энергоносители и инфляция вышли из-под контроля. Стоимость отопления выросла втрое, но вместо того, чтобы ограничивать цены на газ, федеральное правительство законодательно повышает цены», - так описали ситуацию в немецкой экономике в Левой партии, которая стала одним из организаторов митинга в Лейпциге.

Представитель Левой партии Пельман назвал рост цен на энергоносители и инфляцию угрозой для демократии в Германии.

В Магдебурге на организованном «Альтернативой для Германии» митинге требовали в числе прочего отмены антироссийских санкций, передает DPA.

Ранее политолог, профессор Дрезденского университета Патцельт предрек массовые протесты в ФРГ осенью 2022 года из-за дефицита энергии и инфляции и назвал три фактора, которые могут побудить немцев выйти на улицы.

По мнению германских СМИ, в стране растет социальная напряженность, вызванная резким ухудшением жизни населения за счет подорожания энергоносителей, продуктов и товаров первой необходимости.

Тем временем немецкие климатические активисты вышли на протесты, испугавшись апокалипсиса.