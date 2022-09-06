Байден выступил против включения России в список стран-спонсоров терроризма

Президент США выступил против включения России в список стран-"спонсоров терроризма". Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден не считает необходимым включение Российской Федерации в список стран-спонсоров терроризма, который ведется в США. Об этом Байден заявил во время пресс-подхода журналистам пула Белого дома, когда ему был задан соответствующий вопрос.

«Нет», - сказал Байден.

Напомним, сенат Соединенных Штатов принял резолюцию, призывающую Государственный департамент США признать Россию страной-спонсором терроризма.

В документе правительство России обвиняется в осуществлении террора и применении силы против граждан во время второй военной кампании в Чеченской республике, а также атаках в Сирии и поддержке «сепаратистов» в Донбассе. Сенат США рассматривает действия правительства РФ как «спонсирование террористических актов», говорится в резолюции.

Ранее сейм Латвии принял заявление, в котором признал Россию «страной-спонсором терроризма».

Также сообщалось, что Владимир Зеленский обратился к США с просьбой признать «Россию страной - спонсором терроризма».