Байден выступил против включения России в список стран-спонсоров терроризма

Президент США выступил против включения России в список стран-"спонсоров терроризма".
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Президент США Джо Байден не считает необходимым включение Российской Федерации в список стран-спонсоров терроризма, который ведется в США. Об этом Байден заявил во время пресс-подхода журналистам пула Белого дома, когда ему был задан соответствующий вопрос.
«Нет», - сказал Байден.
Напомним, сенат Соединенных Штатов принял резолюцию, призывающую Государственный департамент США признать Россию страной-спонсором терроризма.
В документе правительство России обвиняется в осуществлении террора и применении силы против граждан во время второй военной кампании в Чеченской республике, а также атаках в Сирии и поддержке «сепаратистов» в Донбассе. Сенат США рассматривает действия правительства РФ как «спонсирование террористических актов», говорится в резолюции.
Ранее сейм Латвии принял заявление, в котором признал Россию «страной-спонсором терроризма».
Также сообщалось, что Владимир Зеленский обратился к США с просьбой признать «Россию страной - спонсором терроризма».