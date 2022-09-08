Полянский: Западных дипломатов "порадовал сюрприз" России

Дмитрий Полянский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западных дипломатов "порадовал сюрприз" России, которая запросила заседание Совбеза Организации объединенных наций (ООН) по поставкам оружия Украине. Об этом сообщил в своем телеграм-канале зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в четверг, 8 сентября 2022 года.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил коллегам, что необходимо обсудить "вопросу угроз миру и безопасности", который создает Запад, направляя вооружение и боеприпасы Киеву.

По словам Небензи, в качестве докладчика РФ хотела бы видеть заместителя генсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу, а также "представителей гражданского общества".

"Пора нашим коллегам обсуждать реальные проблемы, а не сегодняшнюю высосанную из пальца "фильтрацию", - написал Полянский. - По лицам было видно, что наш сюрприз их порадовал".

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что Запад поставляет Украине некачественное вооружение.

Напомним, Германия достигла предела в возможности поставлять оружие Украине из запасов бундесвера (ВС ФРГ). Об этом рассказала министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, выступая на пленарном заседании Бундестага.