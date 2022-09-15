«Сила Сибири – 2» может стать заменой «Северному потоку – 2» Фото: REUTERS

Газопровод «Сила Сибири – 2» может стать фактической заменой трубопровода «Северный поток – 2», считает заместитель председателя правительства России Александр Новак.

«Ну, фактически да», – сказал вице-премьер в эфире телеканала «Россия 1» в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина, может ли «Сила Сибири – 2» быть заменой «СП-2».

Как ранее писал сайт KP.RU, вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек выразил мнение, что запуск газопровода «Северный поток – 2» станет капитуляцией Германии перед Россией и символом разрушения европейских ценностей.

Напомним, в конце августа немцы вышли на улицу с требованиями запустить «Северный поток – 2».

Газопровод «Сила Сибири – 2» из России в Китай, проходящий через территорию Монголии, начнут строить, вероятно, в 2024 году.