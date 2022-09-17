ВСУ ночью обстреляли Горловку ракетами «Ураган»

Украинские военные обстреляли Горловку. Фото: REUTERS

Украинские вооруженные формирования обстреляли Горловку в ночь на субботу, 17 сентября. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации.

Сообщается, что обстрел произошел в 01.20.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Горловка (Центрально - городской район): выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган», — сообщает официальный Telegram-канал представительства.

Ранее украинские войска нанесли 15 ударов по жилому сектору Энергодара, об этом сообщил глава города Александр Волга.

Также сообщалось, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по береговой линии Энергодара. Обстрел велся в непосредственной близости от Запорожской АЭС.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что целью удара ВСУ по администрации области, вероятно, был и.о. главы региона Сергей Елисеев.

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