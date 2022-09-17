Экс-депутат Рады назвал регион, который Польша хочет получить от России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Польши Анджей Дуда намерен получить от России в виде «репараций» согласие Украины на аннексию Львовской области. Такое заявление в своем Telegram бывший депутат Рады Илья Кива.

«Польский президент считает необходимым потребовать репарации за Вторую мировую и от России … И в качестве компенсаций они хотят получить Львовскую область», - написал бывший депутат Рады.

Илья Кива также считает, что Польша ищет любой предлог для начала переговоров с России о судьбе западной части Украины.

Напомним, накануне Польша заявляла о необходимость потребовать от Германии дополнительно около 1,3 трлн долларов в виде репараций, а всего через несколько дней, 15 сентября, польский президент выступил с заявлением о репарациях от России за ущерб, якобы причиненный СССР в годы Второй мировой войны.

Как писал сайт KP.RU, в Госдуме заявили, что Москва ни в коем случае не станет платить репарации Варшаве. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такие требования реабилитацией фашизма.