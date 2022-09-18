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В мире18 сентября 2022 11:59

В Киргизии объявлен День национального траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном

В столкновениях на границе погибли 36 граждан Киргизии
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Садыр Жапаров

Садыр Жапаров

Фото: gov.kg

Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 19 сентября Днем национального траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном. Соответствующий указ подписан главой республики в воскресенье.

В этот день по всей стране отменяются развлекательные мероприятия и передачи, а на зданиях госучреждений и в диппредставительствах будут приспущены национальные флаги.

Как ранее писал сайт KP.RU, число погибших граждан Киргизии в конфликте на границе с Таджикистаном увеличилось до 36 человек. Кроме того, ранения получили 129 человек.

Напомним, обострение обстановки на киргизо-таджикской границе произошло утром в минувшую среду, 14 сентября. Как сообщили тогда в пресс-центре ГКНБ Киргизии, перестрелка между пограничниками двух республик началась в местности Булак-Башы Баткенского района. На этом фоне 17 сентября Киргизия ввела режим ЧС в приграничной Баткенской области.