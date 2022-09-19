конфликт на границе Киргизии и Таджикистана унес жизни 77 человек Фото: REUTERS

Во время вооруженного конфликта на границе с Киргизией погиб 41 гражданин Таджикистана. Об этом сообщил журналистам заместитель главы таджикистанского министерства иностранных дел (МИД) Содик Имоми в понедельник, 19 сентября 2022 года.

"В результате агрессивных действий Киргизии на данный момент мы можем подтвердить гибель 41 человека", - уточнил Содик Имоми.

Как писал сайт KP.RU, в Минздраве Киргизии также озвучили потери. Они составили 36 человек убитыми и 129 – ранеными.

Напомним, по версии Бишкека, конфликт начался с того, что во время несения службы киргизский пограничник встретил таджикских пограничников, которые "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы".

Ранее сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 19 сентября Днем национального траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном.