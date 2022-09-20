Власти Херсонской области заявили, что указы Зеленского не имеют юридической силы в регионе Фото: REUTERS

Указы президента Украины Владимира Зеленского не имеют юридической силы в Херсонской области, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Зеленский никакого отношения к Херсонской области не имеет. Юрисдикция Зеленского и прочих его прихвостней на Херсонскую область не распространяется», — приводит его РИА Новости.

Он отметил, что украинские власти не смогут установить в регионе свои правила.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский издал указ о создании военных администраций в 15 населенных пунктах Херсонской области. Документ опубликовали на сайте офиса Зеленского.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что чем больше украинские боевики обстреливают регион, тем сильнее жители хотят скорейшего проведения референдума. Стремоусов добавил, что заявления украинской стороны о возвращении контроля над Херсонской областью – "бессмысленные эмоции и рефлексия".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.