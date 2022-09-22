Песков сообщил о законности вручения повесток задержанным на несогласованных акциях

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вручение повесток военнообязанным гражданам России, которые задержаны на несогласованных акциях, не противоречит закону. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 22 сентября 2022 года.

"Нет никакого нарушения прав", - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как ранее писал сайт KP.RU, о частичной мобилизации военнообязанных граждан РФ объявил президент Владимир Путин в ходе обращения к населению страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что она затронет "отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учетную специальность". Общая численность мобилизуемых составит 300 тысяч человек, уточнил председатель нижней палаты российского парламента.

По словам военного комиссара Якутии Александра Авдотина, выплаты гражданам России, призванным в Вооруженные силы по мобилизации, превысят 200 тысяч рублей в месяц, так как они автоматически приравниваются к военнослужащим, которые заключили контракт с российской армией.