Что произошло в ночь на 23 сентября

Минобороны РФ разъяснило порядок проведения частичной мобилизации граждан России Фото: Евгения ГУСЕВА

Частичная мобилизация предполагает в первую очередь тех военнослужащих запаса, кто имеет военные специальности, необходимые в данный момент. Это стрелки, танкисты, водители, артиллеристы, механики-водители. Об этом говорится в разъяснении российского Минобороны по вопросам относительно частичной мобилизации.

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