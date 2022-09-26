Устроивший стрельбу в школе Ижевска находился на учете в психоневрологическом диспансере Фото: Мария Бакланова

Устроивший стрельбу в школе №88 в Ижевске находился на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Как писал сайт KP.RU, Следственный комитет РФ сообщил, что число жертв в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек, среди которых семеро детей, а ранения получил 21 человек, в том числе 14 детей. В ведомстве также сообщили, что была установлена личность стрелявшего - Артем Казанцев, 1988 года рождения, который родился в городе Ижевска и был выпускником этой школы.

Напомним, стрельба в школе №88 в Ижевске произошла утром в понедельник, 26 сентября. Глава Удмуртии прибыл на место происшествия, сообщив чуть позже, что в результате стрельбы погиб охранник, а мужчина, который открыл стрельбу в школе, покончил с собой.