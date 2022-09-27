Регулятор ФРГ заявил, что причина падения давления газа в "Северном потоке" пока не выяснена. Фото: REUTERS

Причина падения давления в газопроводе «Северный поток», которое случилось в понедельник 26 сентября, пока не выяснена. Об этом во вторник 27 сентября сообщили в Федеральном сетевом агентстве ФРГ.

«Мы находимся в процессе прояснения ситуации в ходе обмена информацией с соответствующими ведомствами. В настоящее время мы не знаем причину падения давления», - цитирует РИА Новости комментарий представителя ведомства.

Представитель регулятора уточнил, что инцидент не оказал никакого влияния на надежность поставок газа, отметив, что уровень газа в хранилищах ФРГ составляет более 91 процента.

Напомним, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода.

Ранее сообщалось, что ЧП с падением давления на «Северном потоке – 2» произошло в датской ИЭЗ (исключительной экономической зоне) юго-восточнее острова Борнхольм. Соответствующую информацию распространил оператор газопровода - компания Nord Stream 2 AG.

Тем временем немецкие СМИ сообщили, что падение давления газа в газопроводе «Северный поток – 2» и обеих нитках «Северного потока», предположительно, связано с диверсией.