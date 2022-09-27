Форма для получения IT-специалистами отсрочки от призыва появилась на «Госуслугах»

В Минцифры объяснили, как пользоваться формой для подачи заявки на освобождение от мобилизации IT-специалистов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве рассказали, как подать заявление на освобождение от призыва

Сервис по приему заявлений на отсрочку или освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации начал работать на Госуслугах. Об этом во вторник 27 сентября сообщает Минцифры.

В ведомстве рассказали, как сотрудникам IT и телеком-компаний подать заявление на освобождение от призыва и напомнили о необходимости тщательно проверять сведения, которые вводятся в форму и автоматически подтягиваются из личного кабинета.

Уточняется, что во избежание DDoS-атак, услуга доступна только с территории России.

Минцифры после обработки направит полученные заявки в Генштаб.

«Решение о непривлечении к мобилизации примет Минобороны. Первые списки планируется отправить 29 сентября», - сообщили в ведомстве.

Напомним, Минцифры опубликовало список из 195 специальностей, которым положена отсрочка от частичной мобилизации. В список вышли «Журналистика», «Дизайн», «Торговое дело» и другие.

Ранее Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации. Среди них работники российских операторов связи, работники организаций, связанных с национальной платежной системой и инфраструктурой финансового рынка и другие.

Также сообщалось, что частичная мобилизация в России не коснется студентов.