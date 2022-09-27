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Общество27 сентября 2022 19:13

В Херсонской области за вхождение в состав России отдали голоса 87,05% избирателей

Подсчитано сто процентов бюллетеней
Авторы (2):
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Мария ПАВЛОВА
В Херсонской области объявили итоги референдума по вопросу вхождения в состав России.

В Херсонской области объявили итоги референдума по вопросу вхождения в состав России.

Фото: REUTERS

В Херсонской области признан состоявшимся референдум по вопросу о вхождении региона в состав Российской Федерации. Об этом во вторник 27 сентября сообщила на заседании председатель областного избиркома Марина Захарова.

"За образование Херсонской областью самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта Российской Федерации высказались 87,05% избирателей", - сказала Захарова, уточнив, что обработано сто процентов бюллетеней.

Марина Захарова добавила, что за вхождение Херсонской области в состав России проголосовал 497051 человек.

В Херсонской области подсчитано сто процентов голосов на референдуме по вопросу о вхождении в состав России.

В Херсонской области подсчитано сто процентов голосов на референдуме по вопросу о вхождении в состав России.

Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Тем временем Дмитрий Медведев назвал итоги референдумов очевидными и поздравил ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую область с возвращением в Россию.

Ранее сообщилось, что за вхождение ЛНР в состав России отдали голоса 98,2% избирателей. В Запорожской области за вхождение в состав России проголосовали 93,11 процента.