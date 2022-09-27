За вхождение ЛНР в состав России отдали голоса 98,2% избирателей

В ЛНР подсчитано сто процентов отданных на референдуме о вхождении в состав России голосов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сто процентов протоколов голосования на референдуме по вопросу вхождения в состав Российской Федерации обработано в Луганской Народной Республике. Большинство избирателей отдали голоса за присоединение к РФ, сообщила во вторник 27 сентября председатель Центризбиркома Елена Кравченко.

"За вхождение ЛНР в состав России на референдуме по результатам обработки 100% протоколов проголосовали 98,42%", - сказала Кравченко.

Прямая онлайн-трансляция подсчета голосов на референдумах о присоединении к России в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях-2022 здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области за вхождение в состав России отдали голоса 87,05% избирателей. В Запорожской области за вхождение в состав России проголосовали 93,11 процента.

«Все, что говорят на Западе, не соответствует действительности». Что увидели иностранные наблюдатели на референдуме в Луганске, читайте в эксклюзивном репортаже на KP.RU.

Тем временем Дмитрий Медведев назвал итоги референдумов очевидными и поздравил ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую область с возвращением в Россию.