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В мире28 сентября 2022 0:54

Глава НАТО заявил, что альянс следит за ситуацией после утечки с «Северных потоков»

Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Глава НАТО заявил, что альянс следит за ситуацией после утечки с «Северных потоков»

Глава НАТО заявил, что альянс следит за ситуацией после утечки с «Северных потоков»

Фото: REUTERS

НАТО продолжает внимательно следить за инцидентом с утечкой газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» , говорится в заявлении альянса по итогам встречи генерального секретаря организации Йенса Столтенберга с членами фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» Европарламента.

«Столтенберг сказал, что НАТО внимательно следит за ситуацией в Балтийском море», — цитирует заявление ТАСС.

Напомним, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Тем временем немецкие СМИ сообщили, что падение давления газа в газопроводе «Северный поток – 2» и обеих нитках «Северного потока», предположительно, связано с диверсией.

В Швеции в то же время сообщили о подводных взрывах в районе утечек газа на «Северных потоках».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спросила, является ли официальным заявлением о теракте пост в социальных сетях от экс-министра иностранных дел Польши, где он поблагодарил США за повреждение газопровода "Северный поток".