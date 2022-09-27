Шведские сейсмологи зафиксировали два мощных взрыва в районе утечки газа из "Северных потоков". Фото: REUTERS

В Швеции сообщили о двух мощных подводных взрывах в районе утечек газа на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Такую информацию публикуют местные издания со ссылкой на шведский сейсмический центр.

Тем временем Минобороны Швеции сообщает, что вокруг мест утечек газа в результате падения давления на газопроводах «Северный поток» созданы запретные зоны для обеспечения безопасности судоходства и воздушного движения.

«У «Северного потока-1» две утечки к северо-востоку от Борнхольма, у «Северного потока-2» одна утечка к югу от Дуодде», - сообщает шведское оборонное ведомство.

Напомним, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода.

Ранее сообщалось, что ЧП с падением давления на «Северном потоке – 2» произошло в датской ИЭЗ (исключительной экономической зоне) юго-восточнее острова Борнхольм. Соответствующую информацию распространил оператор газопровода - компания Nord Stream 2 AG.

Регулятор ФРГ затруднился назвать причину падения давления газа в «Северном потоке».

Тем временем немецкие СМИ сообщили, что падение давления газа в газопроводе «Северный поток – 2» и обеих нитках «Северного потока», предположительно, связано с диверсией.