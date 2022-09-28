Захарова задала неудобный вопрос о взрывах на «Северных потоках» Фото: Евгения ГУСЕВА

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спросила, является ли официальным заявлением о теракте пост в социальных сетях от экс-министра иностранных дел Польши, где он поблагодарил США за повреждение газопровода "Северный поток".

"Это официальное заявление о теракте?" - написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, польский депутат Европарламента Радек Сикорский в социальных сетях выразил благодарность США за аварию на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Напомним, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Тем временем немецкие СМИ сообщили, что падение давления газа в газопроводе «Северный поток – 2» и обеих нитках «Северного потока», предположительно, связано с диверсией.

В Швеции в то же время сообщили о подводных взрывах в районе утечек газа на «Северных потоках».