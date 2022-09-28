Большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья проголосовали за вхождение в состав России Фото: REUTERS

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в состав России.

- В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 99,23% избирателей при явке 97,51%;

- В ЛНР за вхождение в состав России проголосовали 98,42% при явке 92,6%;

- На референдуме в Херсонской области за вхождение региона в состав России высказались 87,05% проголосовавших при явке 76,86%;

- В Запорожской области после обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11% при явке 85,4%.

Во всех регионах результаты референдума признаны состоявшимися. Как отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, референдумы о присоединении к России в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были проведены в полной прозрачности и с соблюдением всех международных правил.

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