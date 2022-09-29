В Кремле не знают, будет ли «Северный поток-1» перезапущен

Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кремль сомневается, что газопровод «Северный поток-1» когда-либо перезапустят. Такое заявление в четверг, 29 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это крайне опасная ситуация, которая требует срочного разбирательства», - заявил представитель Кремля, отметив, что в данном случае «потребуется взаимодействие нескольких стран»

По его словам, масштабы разрушений говорит о том, «что это, действительно, был некий акт». «Когда налицо такой острый дефицит общения и нежелания очень многих стран идти на контакты с нами в таких чувствительных областях, очень много вопросов возникает», - добавил он.

Напомним, ранее Nord Stream AG объявил о повреждениях сразу трех ниток морских трубопровода системы «Северный поток», что привело к понижению давления. Оператор назвал инцидент беспрецедентным. Позже береговая охрана Швеции обнаружила еще одну утечку газа из газопроводов.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что имеющиеся данные указывают на совершение умышленных действиях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала инцидент диверсией, призвав провести расследование.