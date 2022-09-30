Трамп захотел возглавить переговоры между Россией и Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент США Дональд Трамп выразил желание возглавить переговорный процесс между Россией и Украиной. Об этом сообщает WION со ссылкой на его соцсеть Truth Social.

"Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир", — написал он.

Затем Трамп спросил, возглавить ли ему переговорную группу. Москва и Киев пока на предложение экс-президента США не ответили.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью информационной платформе Redaktions Netzwerk Deutschland заявила, что в будущем была бы готова выступить посредником для решения конфликта между Москвой и Киевом.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Киев отказался от выполнения ранее достигнутых договоренностей, Украина не желает выполнять их и сейчас. Глаа МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Украина требует исключительно вернуть ситуацию на положение дел "на земле" по состоянию на 24 февраля, "другие фантазии озвучиваются ежедневно, самые разнообразные и иногда противоречащие друг другу". "Но переговоры вести Украина не желает, она от этого отказалась. У нас есть все основания полагать, что она выполняет таким образом волю англосаксонского лидерств", - заявлял он.