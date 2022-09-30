Медведев назвал заявку Украины в НАТО просьбой «ускорить начало третьей мировой войны»

Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию западных лидеров и Зеленского на присоединение к России новых субъектов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Просьба официального Киева в ускоренном порядке принять Украину в НАТО является просьбой «ускорить начало третьей мировой войны». Об этом заявил замглавы российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев, иронично комментируя реакцию Запада и Украины на присоединение к РФ новых субъектов.

«Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня», - написал Медведев в Telegram в пятницу 30 сентября.

Президенту США Джо Байдену, заявившему о непризнании присоединения новых территорий к России, Медведев предложил «найти хорошее место для открытия американского консульства в новых субъектах Российской Федерации», а генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу напомнил, что если Украина не прекратит военные действия, «то исчезнет значительная часть украинцев».

«У нас Праздник. У них: Тяжёлые наркотики. Деменция. Цинизм», - резюмировал политик.

Напомним, в пятницу 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявка на вступление Украины в НАТО будет подписана 30 сентября нынешнего года. Он рассчитывает на то, что альянс оперативно рассмотрит данную заявку и примет решение одобрить ее. Зеленский считает, что подобный шаг является крайне необходимым в текущей ситуации.

Президент США Джо Байден заявил, что США будут признавать Украину в прежних границах.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Украина прекратит боевые действия, она рискует потерять свою государственность.