Выпущенный ВСУ снаряд попал в отводящую трубу ТЭС в километре от Запорожской АЭС

Снаряд попал в трубу в километре от Запорожской АЭС в результате обстрела ВСУ, рассказали в администрации Энергодара. Фото: REUTERS

Снаряд, выпущенный украинскими вооруженными силами, попал в отводящую трубу ТЭС в Энергодаре. Эта труба находится на расстоянии около километра от Запорожской АЭС.

«В первую очередь удару крупному подверглась тепловая электростанция, даже было попадание в отводящую трубу», - рассказал глава администрации Энергодара Александр Волга, выступая в эфире программы «Соловьев Live» в субботу 1 октября.

Волга добавил, что с 1 октября 2022 года по инфраструктуре Энергодара было нанесено большое количество ударов.

Ранее сообщалось, что российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Николавской области. Всего с начала специальной военной операции уничтожено 310 самолетов ВСУ.

Также сообщалось, что союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. В Минобороны России сообщили, что противник ввел резервы и продолжил наступление.

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