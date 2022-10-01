Глава украинской разведки Буданов призвал к еще большей милитаризации страны

Глава украинской разведки призвал создать в стране культ военного. Фото: REUTERS

К дальнейшей милитаризации Украины и созданию в ней культа военного призвал руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в субботу 1 октября.

«Я всегда выступал за милитаризацию Украины и выступаю за это сейчас, говорю об этом совершенно откровенно. Нашу безопасность сможет обеспечить исключительно наша сила. Больше ничего», - цитирует Буданова РИА Новости.

Главный разведчик Украины заявил, что население страны воспринимает роль военного «как что-то несерьезное» и указал на необходимость создания «культа военного», отметив, что в таком случае ни одна страна не сможет «диктовать» Украине.

Напомним, начиная специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится к демилитаризации Украины, а главной целью военной спецоперации в Донбассе является защита мирного населения.

Тем временем глава Минобороны ФРГ пообещала Киеву системы ПВО IRIS-Т во время необъявленного визита в Одессу.

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