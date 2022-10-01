Глава Минобороны ФРГ пообещала Киеву системы ПВО IRIS-Т во время необъявленного визита в Одессу

Министр обороны Германии пообещала Украине поставку современных систем ПВО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава германского оборонного ведомства Кристина Ламбрехт пообещала Киеву поставки систем ПВО IRIS-T SLM, сообщает в субботу 1 октября телеканал Welt.

Сообщается, что 1 октября Ламбрехт посетила Одессу, о ее визите не было объявлено. Во время встречи с украинским министром обороны Алексеем Резниковым она пообещала ему поставки ПВО «в течение нескольких дней», заявив о необходимости дополнительной поддержки Украины в плане противовоздушной обороны.

«Украина сталкивается сейчас с невероятно большим количеством атак с воздуха, поэтому так важно, чтобы мы оказали еще больше поддержки в отношении противовоздушной обороны», - сказала министр обороны ФРГ.

Тем временем глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал необъяснимым отказ ФРГ поставлять Украине танки Leopard или Marder.

Ранее сообщалось, что российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Николавской области. Всего с начала специальной военной операции уничтожено 310 самолетов ВСУ.

Также сообщалось, что союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. В Минобороны России сообщили, что противник ввел резервы и продолжил наступление.

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