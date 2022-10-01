Полянский рассказал об устроенном Францией скандале на заседании СБ ООН по взрывам на «Северных потоках»

Полянский рассказал об устроенном Францией скандале во время заседания Совбеза ООН. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Франции де Ривьера устроил скандал в субботу 1 октября на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом рассказал в своем Telegram первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По информации Полянского, де Ривьера, который председательствовал на заседании, не позволил выступить приглашенному докладчику – официальному представителю «Газпрома» Сергею Куприянову. Полянский отметил, что подобное является нарушением любых норм и практик Совета Безопасности.

«Наши оппоненты не ожидали, что мы вместо обвинений кого-то вывалим на них очевидные и неоспоримые факты и попросим «включить голову» и порассуждать логически. Поэтому выглядели они блекло и растерянно», - резюмировал Полянский, допустив, что западные члены Совета попытаются «продвинуть абсурдную логику о том, что за диверсиями стоит Россия».

Ранее сообщалось, что Россия намерена запросить заседание Совбеза ООН из-за аварий на «Северных потоках».

Тем временем глава российского Совбеза Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на «Северных потоках», а президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Эрдоганом диверсии на «Северных потоках».