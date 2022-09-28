Россия запросит заседание Совбеза ООН из-за аварий на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Россия намерена созвать заседание Совета безопасности Организации объединенных наций в связи с авариями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2», – написала она в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Немецкие СМИ сообщили, что падение давления газа в газопроводе «Северный поток – 2» и обеих нитках «Северного потока», предположительно, связано с диверсией.

В Швеции в то же время сообщили о подводных взрывах в районе утечек газа на «Северных потоках».