Путин обсудил с Эрдоганом диверсии на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики обсудили инциденты с утечкой газа на газопроводах «Северрный поток» и «Северный поток – 2».

«Президентом РФ дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути – акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток – 2». Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН», – сказано на сайте Кремля.

Кроме того, стороны обсудили реализацию продуктовой сделки. Глава российского государства поблагодарил коллегу за вклад Анкары в достижение стамбульских договоренностей по вывозу зерновых из черноморских портов и экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.

Также Путин информировал Эрдогана о результатах прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России. Жители этих регионов реализовали свое право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, подчеркнул он. Политики коснулись также темы двустороннего сотрудничества, отметив развитие торгово-экономических связей и существенный рост товарооборота.

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Между тем Служба безопасности Швеции назвала инциденты на газопроводах грубой диверсией и допустила участие в них «иностранных сил».

ФСБ России возбудила дело о международном терроризме из-за повреждений на «Северных потоках».