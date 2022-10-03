На портале "Госуслуг" начали принимать жалобы на нарушения при частичной мобилизации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Форма обратной связи для подачи жалоб на нарушения при частичной мобилизации в России появилась на портале "Госуслуг". В этом убедился корреспондент сайта KP.RU.

Для подачи жалобы необходимо воспользоваться услугами бота Макса, который работает на портале, написать в строке чата жалобу и выбрать графу "Призыв в рамках частичной мобилизации".

Стоит отметить, что заявление может подать как сам мобилизованный, так и любой другой человек. Для подачи заявления понадобятся данные о повестке и документы, подтверждающие основания для отсрочки.

Стоит отметить, что заявление может подать как сам мобилизованный, так и любой другой человек Фото: Андрей ЧЕРНЕНКО

Ранее сообщалось, что сервис по приему заявлений на отсрочку или освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации начал работать на Госуслугах. В Минцифры РФ рассказали, как сотрудникам IT и телеком-компаний подать заявление на освобождение от призыва и напомнили о необходимости тщательно проверять сведения, которые вводятся в форму и автоматически подтягиваются из личного кабинета.

До этого Минцифры опубликовало список из 195 специальностей, которым положена отсрочка от частичной мобилизации. В список вышли «Журналистика», «Дизайн», «Торговое дело» и другие.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.