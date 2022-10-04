ВКС России поразили штаб Воздушного командования ВСУ «Восток» на юго-западной окраине Днепра

Российские войска поразили штаб ВСУ "Восток". Фото: Александр КОЦ

Штаб Воздушного командования «Восток» вооруженных сил Украины поражен Воздушно-космическими силами России. Об этом во вторник 4 октября сообщил официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков во время регулярного брифинга. Конашенков уточнил, что речь идет о штабе ВСУ, расположенном на юго-западной окраине Днепра.

«На юго-западной окраине Днепра высокоточным ударом ВКС России поражен штаб Воздушного командования «Восток» ВСУ», - сказал Конашенков.

Также Конашенков сообщил, что вооруженные силы РФ поразили ракетными ударами производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич» в Запорожье и склад боеприпасов ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные силы России уничтожили на Купянском направлении до 100 украинских военных и иностранных наемников.

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