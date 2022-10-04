Китайцы обвинили Швецию в попытке обмана из-за решения закрыть район утечки из «Северных потоков»

Читатели китайского издания допустили возможность обмана со стороны Швеции в процессе расследования инцидентов на "Северных потоках". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швеция может пойти на обман в процессе расследования инцидента на «Северных потоках», считают читатели китайского издания Гуаньча. Об этом они высказались в комментариях к публикации о том, что Швеция закрыла доступ в район утечки газа на «Северном потоке» и «Северном потоке-2».

Читатели издания допускают, что власти Швеции могут фальсифицировать доказательства, чтобы обвинить Россию в организации диверсии на «Северных потоках».

«Швеция сейчас хочет вступить в НАТО, пришло время доказать ей свою верность: уничтожить одни улики и подложить другие!», - пишет один из комментаторов.

Читатель Гуаньча называют «очевидным мошенничеством» расследование, в котором не будет участвовать Россия и указывают на США, Великобританию и Польшу как на главных подозреваемых в организации диверсии.

Ранее сообщалось, что расследование утечек газа на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» передано Службе государственной безопасности Швеции. В ведомстве не исключают, что за этим могут стоять «иностранные силы».

Оператор «Северного потока – 2» – компания Nord Stream 2 AG – начнет обследование газопровода после завершения полицейского расследования полицией и снятия оцепления.

Тем временем полиция Дании сообщила о неизвестных БПЛА около месторождений газа в Северном море.