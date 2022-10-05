Белый дом в панике: администрация Байдена пытается уговорить страны ОПЕК+ не голосовать за сокращение добычи нефти Фото: Shutterstock

Администрация президента США Джо Байдена перед намеченным на среду заседанием ОПЕК+ пытается отговорить участников организации от решения понизить объем производства сырой нефти. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правительственные источники.

В распоряжении телеканала оказались записи с ключевыми сообщениями администрации Байдена, угроза сокращения добычи нефти характеризуется как "тотальная катастрофа" и "вражеский акт". Другой собеседник телеканала характеризует настроения в Белом доме и вовсе как "панические".

В июле 2021 года страны-участницы альянса ОПЕК+ договорились продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2022 года. Кроме того, министры членов альянса договорились повысить добычу нефти на 0,4 миллиона баррелей в сутки с августа 2021 года. Так уровень мировой добычи нефти составит два миллиона баррелей в сутки. Повышение одобрили все члены организации.

В начале сентября текущего года организация экспортеров нефти ОПЕК+ решила сократить добычу черного золота на 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом говорится в официальном коммюнике альянса по итогам заседания членов организации.

Как писал сайт KP.RU, генеральный секретарь ОПЕК, представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс заявил, что крупная мировая рецессия вряд ли наступит в скором времени, однако этой зимой может возникнуть энергетический кризис.