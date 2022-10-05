Венгрия добилась ограничений на потолок цен на российскую нефть Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт в результате переговоров на совете постпредов стран ЕС добился того, что потолок цен на нефть в рамках новых антироссийских санкций не распространится на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки. Он также сообщил об исключении атомной энергетики из санкций.

"Мы упорно вели переговоры и добились того, что ограничение цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки нефти (мы именно так покупаем нефть, необходимую для нашей энергетической безопасности), а в случае чрезвычайной ситуации оно также не распространяется на морской транспорт, заменяющий трубопроводы" — написал он в социальных сетях.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление потолка цен на российское топливо.

Аналогичную позицию выразило посольство России в Вашингтоне. Дипломаты предупредили, что Москва не намерена продавать энергоресурсы на нерыночных условиях.

Ранее министры финансов стран «Большой семерки» (туда входят США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония) договорились ввести потолок цены на российскую нефть. Высоту этого потолка еще не определили, но в принципе вопрос решен. На первый взгляд, это кажется абсурдом. Не только сам факт, что кто-то, наплевав на рыночные механизмы ценообразования, собирается диктовать нам, по какой цене мы должны продавать нашу же нефть. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU