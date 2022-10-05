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Политика5 октября 2022 8:46

В МИД России призвали провести международное расследование атак на «Северные потоки»

В ведомстве предложили подключить к расследованию ФРГ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В МИД России призвали провести международное расследование атак на «Северные потоки»

В МИД России призвали провести международное расследование атак на «Северные потоки»

Фото: REUTERS

Власти России настаивают на проведение международного расследования атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» с участием РФ, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

«Прозвучало общее мнение о том, что это диверсия и необходимо расследование. Мы поддерживаем это – должно быть действительно расследование. Естественно, при участии России. Важно подключение к этому расследованию Германии», – сказал дипломат в ходе пресс-конференции.

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Служба безопасности Швеции назвала инциденты на газопроводах грубой диверсией и допустила участие в них «иностранных сил».

ФСБ России возбудила дело о международном терроризме из-за повреждений на «Северных потоках».

Между тем сообщается, что решение о ремонте «Северных потоков» примут Швеция и Дания.